Başakşehirlilerin atıkları para puana dönüşüyor

İSTANBUL, (DHA)'BAŞAKŞEHİR Belediyesi, Atık Nakit projesi ile vatandaşın atıklarını para puana dönüştürüyor. Vatandaşlar ise puanlarıyla gıdadan teknoloji aletlerine kadar bu para puanları kullanabiliyor. Teknolojik bir yatırım olan Atık Nakit projesi ile alakalı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, 'Buradaki maksadımız en nihayetinde çöpü ayrıştırmak. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin sözüyle eti kemiğe dönüştürdük' dedi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde geliştirilen Atık Nakit Projesi Türkiye'de yeni bir uygulamayı devreye soktu. Bu uygulama ile Başakşehir'de yaşayan vatandaşlar atıklarıyla birlikte topladığı para puanlarla alışveriş yapabilecek. Vatandaşlar mobil uygulama üzerinden puanlarını görecek ve burada biriken puanlarla birlikte ise anlaşmalı olan mağazalardan alışveriş yapılabilecek.

ATIKLARINIZIN İŞLEMLERİ MOBİL UYGULAMADA

Atık Nakit Projesi'nin kurucu ortaklarından Ömer Faruk Akdağ, Living Lab'da projenin ilk adımlarını attıklarını ifade etti. Akdağ, 'Buradaki projenin çıkış noktası toplanan atıkların çöp kutularına atıldıklarını tespit ettik. Çünkü geri dönüşümlü yapılması gerekiyordu bu işlemin ve bunun sebebini araştırdık. Sonrasında bu projelerin yapıldığı Kuzey İskandinav ülkelerinde depozito sistemi ile işlemin yapıldığını gördük. Bunu dijital anlamda nasıl yaparız onu düşündük. Mobil uygulama üzerinden kullanıcıları ve toplayıcıları bir noktada buluşturan mobil uygulama yapmaya karar verdik' diye konuştu. Mobil uygulamanın ilk olarak kullanıcı ayağı yani atık biriktiren insanlardan oluştuğunu vurgulayan Akdağ, ikinci olarak belediyeden toplayıcı ekibin olduğunu ve son olarak ise belediyenin internet üzerinde portal da admin kısmı olduğunu sözlerine ekledi.

'LİVİNG LAB'DE AR-GE MERKEZİ'NDE ÜRETİLEN BİR SİSTEM'

Atık Nakit Projesi'nin uygulamalı olarak bugün Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da takip etti. İlk olarak açıklamalarda bulunan Başkan Kartoğlu, 'Living Lab'de AR-GE Merkezi'nde üretilen bir sistem. Atık Nakit sistemi. Baştan aşağı düşünüldü ve proje uygulanmaya başlanıldı. Buradaki maksadımız en nihayetinde çöpü ayrıştırmak. Özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin sözüyle eti kemiğe dönüştürdük' ifadesini kullandı.

KAPICILARDA PARA PUAN KAZANIYOR

Bir yazılım sistemi kullanıldığını sözlerine ekleyen Başkan Kartoğlu, 'Bu sistemle ilk adımda evlere ürünler dağıtılarak bilinç oluşturarak evde çöpün ayrıştırılması sağlanıyor. Kat görevlilerinin de rolüyle bunlar geri dönüşüm ünitelerine yerleştiriliyor. Sonrasında ise Atık Nakit sistemi devreye giriyor. Burada toplanmış malzemeler gelen ekiple birlikte tartılıyor ve bu tartılmış ürün Atık Nakit sistemine para puan olarak ekleniyor. Buradan da hem site yönetimi hem de uygulamayı yapan kapıcılar veya görevliler sistemle birlikte para puan ne kadar ile uygulamadan anlaşmalı olunan mağazalardan her türlü alışverişini yapabiliyor' açıklamalarında bulundu.

Başkan Kartoğlu, uygulamaya konulan sistemle geri dönüşümün hızlandığını ve vatandaşlarında bilinçlenerek atıklarını ayrıştırdığını ifade ederken, uygulamanın bu kadar hızlı bir şekilde etkilerini göstermesinden belediye olarak memnun olduklarını söyledi.



Kaynak: DHA