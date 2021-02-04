Başakşehirlileri afetlere karşı bilinçlendirecekler
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Başakşehirlileri afetlere karşı bilinçlendirecekler

04.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:51
Başakşehirlileri afetlere karşı bilinçlendirecekler

Başakşehir Belediyesi gönüllü personeli, 2021 afet eğitim yılı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ankara AFADEM'de düzenlenen afet farkındalık eğitmen eğitimlerine katıldı.

Başakşehir Belediyesi gönüllü personeli, 2021 afet eğitim yılı kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ankara AFADEM'de düzenlenen afet farkındalık eğitmen eğitimlerine katıldı.

Afetlere karşı toplum bilincini güçlendirerek afet güvenliğini sağlamayı hedefleyen İçişleri Bakanlığı, 2021 yılını "Afet Eğitim Yılı" olarak ilan etti.  Bu kapsamda AFAD tarafından Ankara Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi'nde, afet farkındalık eğitmen eğitimleri düzenlenmeye başladı. Eğitim programına Başakşehir Belediyesi'nin gönüllü personelleri de katılım sağladı.

KAPI KAPI BİLİNÇLİ AFET EĞİTİMİ VERECEKLER

Eğitmen eğitimi alan personel, edindikleri bilgileri kapı kapı dolaşarak Başakşehirlilere aktaracak. Sivil Savunma Şefliği koordinasyonunda verilecek eğitimlerde; afet farkındalığının oluşturulması, afetlere karşı önlem alma kültürünün oluşturulması, bireysel önlemler alarak güvende kalmanın sağlanması ve afetin yol açacağı zararların azaltılması gibi konular ele alınacak. Ayrıca ilçe sakinleri ile sürekli iletişim halinde kalınarak afetlere karşı güncel bilgiler  paylaşılacak.


Başakşehirlileri afetlere karşı bilinçlendirecekler
Başakşehirlileri afetlere karşı bilinçlendirecekler
Başakşehirlileri afetlere karşı bilinçlendirecekler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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