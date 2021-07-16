Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı
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Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı

Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'in Kayaşehir'deki İBB kurban satış ve kesim alanı, vatandaşlar tarafından şikayet yağmuruna tutuldu.

Başakşehir'in Kayaşehir'deki İBB kurban satış ve kesim alanı, vatandaşlar tarafından şikayet yağmuruna tutuldu. Kurban satış ve kesim alanlarının yerleşim yerlerinin ortasında olmasının yanlış olduğunu ifade eden mahalle sakini Muhammet Sancar, "Kokudan rahatsız oluyoruz. Defalarca kez İBB Beyaz Masa'yı aradık ancak hiçbir sonuca ulaşamadık. 'Her şey çok güzel olacak' dediler ama her şey kötüye gidiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kurban satış ve kesim alanı, Başakşehirlileri sokağa çıkamaz hale getirdi. Vatandaşlar İBB'nin kurban satış alanını kaldırma sözünü tutmadığını öne sürerek, hem kötü kokudan hem de hastalık taşıyan karasinek ve sivrisineklerden dolayı kabus gibi günler geçirdiklerini belirttiler.

"Çocuklar dışarı çıkmak istemiyor"

Kurban satış ve kesim alanlarının yerleşim yerlerinin ortasında olmasının yanlış olduğunu ifade eden mahalle sakini Muhammet Sancar, "Kurban alanlarının merkezlerde olmasını yanlış buluyorum. Modern bir şehrin ortasında kurulan kurban alanı, ilkel bir görünüm oluşturuyor. Buraya yakışmıyor. Kokudan rahatsız oluyoruz. Bir an önce tedbir alınmalı ve gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Defalarca kez İBB Beyaz Masa'yı aradık ancak hiçbir sonuca ulaşamadık. 'Her şey çok güzel olacak' dediler ama her şey kötüye gidiyor" dedi.

Bir diğer mahalle sakini Ali Apak da, "Kurban bayramı öncesi burada koku oluşuyor. Müşterilerimiz ve bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Şikayet etmemize rağmen herhangi bir çözüm olmadı" ifadelerini kullandı.

"Müşteriler beş dakikadan fazla oturmuyor"

Yazın ortasında koku ve sinekten kapı önünde oturamadıklarını söyleyen Ramazan Özoğlu, "Koku ve sinekten rahatsız oluyoruz. Başakşehir Millet Bahçesi'ne gidiyoruz ama çocuklarımız kokudan duramıyor. Müşterilerimiz de beş dakika oturup kokudan dolayı kalkmak istiyor. Bu bizim işlerimizi de etkiliyor. Biran önce bu alanın kaldırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kayaşehir sakinleri, İBB yönetiminin 3 yıl önce verdiği sözü ne zaman tutacağını merakla bekliyor. - İSTANBUL

Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı
Başakşehirlilerden kurban kesim alanı isyanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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