Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu bekliyor Hes Kablo Kayserispor'u bugün mağlup etmesi halinde Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek Medipol Başakşehir'de taraftarlar, şampiyonluk kupası için beklemeye geçti.

Hes Kablo Kayserispor'u bugün mağlup etmesi halinde Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek Medipol Başakşehir'de taraftarlar, şampiyonluk kupası için beklemeye geçti. Stat çevresinde toplanan turuncu lacivertli taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek takımlarına stat dışından destek verdi.Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan birçok taraftar, şampiyonluğu senelerdir beklediklerini ve bugün şampiyon olacaklarına inandıklarını dile getirdi. Kaynak: DHA