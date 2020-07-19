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Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu bekliyor

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Başakşehir'de taraftarlar için stadyum yanında bulunan açık alanda dev ekran kuruldu.

Başakşehirli taraftarlar şampiyonluğu bekliyor
19.07.2020 20:06 | Son Güncelleme: 19.07.2020 20:48

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Başakşehir'de taraftarlar için stadyum yanında bulunan açık alanda dev ekran kuruldu. Turuncu-lacivertliler, şampiyonluk maçı için geri sayıma geçti.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, sahadan zaferle ayrılması durumunda, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele öncesi Başakşehir Belediyesi, Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan açık otoparka dev ekran kurdu. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak sandalyeler alana yerleştirilirken, turuncu-lacivertli taraftalar, ateşleri ölçülerek alana alındı.

Mücadelenin başlamasına yaklaşık 1 saat kale meşalelerle alana gelen taraftalar, takımlarının şampiyonluk maçını hep beraber izleyecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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