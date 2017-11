Başakşehirli Sporseverlerin Yürüyüş Parkuru Yenilendi

Sporseverleri sonbaharın renkleriyle buluşturan parkur toplamda 4 bin 500 metrelik bir uzunluğa sahip.

Yeşil alanları ve spor parkları ile ilçe sakinlerini spor yapmaya teşvik eden Başakşehir Belediyesi, kışın da doğa yürüyüşleri yapılabilmesi için 2 kilometrelik yolun kauçuk kaplamasını yeniledi. Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda yaklaşık 2 kilometrelik bir alanda hava şartlarından ve ısı değişimlerinden etkilenmeyen EPDM dökme kauçuk uygulaması, Sular Vadisi yürüyüş alanında 1,2 ve 3. bölgeleri kapsadı.

Kasları yormuyor

Sporseverleri sonbaharın renkleriyle buluşturan Sular Vadisi yürüyüş parkuru, toplam 4.500 metrelik bir alandan oluşuyor. Başakşehir Spor Parkları ve Bahçeşehir Gölet Bölgesi'nde de aynı uygulama ile yürüyüş yapan vatandaşlar, zemin üzerinde su barındırmadığından yağmurlu havalarda bile spor yapmaktan mahrum kalmıyor. Esnek ve darbe sönümleme özelliğinden dolayı insanların kaslarında sertleşmeye neden olmayan uygulama kasların daha az yorulmasını sağlayarak spor yapma zamanlarını artırıyor.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın, "Sağlık için her gün 10 bin adım" kampanyasına destek olduklarını hatırlatarak, "Hemşehrilerimiz her hava koşulunda yürüyebilsinler diye EPDM dökme kauçuk kaplattık. Vatandaşlarımız yeter ki spor yapsın, onlara her türlü imkanı sunarız" diye konuştu.

ÇOCUK OYUN ALANLARINA DA KAUÇUK

Çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve ayrıca basketbol, voleybol, futbol, tenis kortlarında kullanılmaya müsait olan EPDM dökme kauçuk uygulaması, şık görünümü, sağlıklı, temizliği pratik, kaymayan, hava şartlarından ve ısı değişimlerinden etkilenmeyen bir uygulama olduğundan birçok spor alanında tercih ediliyor.