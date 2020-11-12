Başakşehirli öğretmenlere sosyal medya eğitimi
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Başakşehirli öğretmenlere sosyal medya eğitimi

12.11.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:21
Başakşehirli öğretmenlere sosyal medya eğitimi

Başakşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte hayata geçirdiği proje ile Başakşehir'de görev yapan öğretmenler sosyal medya eğitimi almaya başladı.

Başakşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte hayata geçirdiği proje ile Başakşehir'de görev yapan öğretmenler sosyal medya eğitimi almaya başladı.

Proje kapsamında ilk olarak bilişim teknolojileri öğretmenleri ve okul yöneticilerine Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde eğitim verildi. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve gazeteci Erem Şentürk, sosyal medya ile ilgili bilgi ve tecrübelerini öğretmenlere aktardı. Eğitimde sosyal medya kullanımı ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri konuşuldu.

"EĞİTİMLER DEVAM EDECEK"

Sosyal medya eğitimleri için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, "Belediyemiz her türlü çalışmamızda bizlere destek veriyor. Eğitimcilere Özel Sosyal Medya Eğitim programını bir proje olarak başlattık. Öncelikli olarak her okulumuzdan sosyal medya sorumlusu müdür yardımcılarımız belirlendi. Ersin Çelik ve Erem Şentürk'ü davet ettik. Öğretmenlerimizi sosyal medya kullanımı ve çocuklar üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirdiler. Eğitimlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" şeklinde konuştu.


Başakşehirli öğretmenlere sosyal medya eğitimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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