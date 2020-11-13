Başakşehirli öğretmenler sosyal medya öğreniyor
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Başakşehirli öğretmenler sosyal medya öğreniyor

13.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:47
Başakşehirli öğretmenler sosyal medya öğreniyor

Başakşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte hayata geçirdiği proje ile Başakşehir'de görev yapan öğretmenler sosyal medya eğitimi almaya başladı.

Başakşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte hayata geçirdiği proje ile Başakşehir'de görev yapan öğretmenler sosyal medya eğitimi almaya başladı. Eğitimler sayesinde öğretmenlerin, gençleri daha iyi anlaması ve daha güçlü bir iletişim kurabilmesi amaçlanıyor.

Başakşehir Belediyesi, gelişen teknoloji çağında gençleri daha iyi anlamak ve daha güçlü bir iletişim kurabilmek için kolları sıvadı. Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje ile öğretmenler için sosyal medya eğitimi düzenledi.

Eğitimler medyanın usta isimlerinden

Proje kapsamında ilk olarak bilişim teknolojileri öğretmenleri ve okul yöneticilerine Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde eğitim verildi. Medyanın deneyimli isimlerinden Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve gazeteci Erem Şentürk, sosyal medya ile ilgili bilgi ve tecrübelerini öğretmenlere aktardı. Eğitimde sosyal medya kullanımı ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri enine boyuna konuşuldu.

Eğitimler devam edecek

Sosyal medya eğitimleri için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun, "Belediyemiz her türlü çalışmamızda bizlere destek veriyor. Eğitimcilere Özel Sosyal Medya Eğitim programını bir proje olarak başlattık. Öncelikli olarak her okulumuzdan sosyal medya sorumlusu müdür yardımcılarımız belirlendi. Ersin Çelik ve Erem Şentürk'ü davet ettik. Öğretmenlerimizi sosyal medya kullanımı ve çocuklar üzerindeki etkileri konusunda bilgilendirdiler. Eğitimlerimiz ilerleyen günlerde devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehirli öğretmenler sosyal medya öğreniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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