Başakşehirli Lucas Lima: Bana düşen görev içimdeki gücü yansıtarak başarılı olmak

"İyi bir sezon hazırlığı içerisindeyiz""Aykut Kocaman büyük bir antrenör kesinlikle, büyük bir lider""Türkiye ile Avrupa ligleri arasında çok benzerlik var""Taraftar ne kadar desteklerse bizim için daha iyi olur" Mustafa AKIN / BOLU, - Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı sol bek...

"İyi bir sezon hazırlığı içerisindeyiz"

"Aykut Kocaman büyük bir antrenör kesinlikle, büyük bir lider"

Türkiye ile Avrupa ligleri arasında çok benzerlik var""Taraftar ne kadar desteklerse bizim için daha iyi olur"

Mustafa AKIN/ BOLU, - Medipol Başakşehir'in yeni transferi Brezilyalı sol bek Lucas Lima, "Bana düşen görev, ortak benzerlikleri takıma aşılayarak, içimde olan gücü yansıtarak başarılı olmak" dedi.Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Bolu'nun Gerede ilçesine gelen Medipol Başakşehir'de Lucas Lima, idman öncesi açıklamalarda bulundu. Başakşehir'e geldiği için mutlu olduğunu dile getiren 29 yaşındaki oyuncu, "İyi bir sezon öncesi kampı gerçekleştirmek istiyoruz. Lige başlamadan gelişmemiz gerekiyor. İyi bir takıma sahibiz" dedi."İYİ BİR SEZON HAZIRLIĞI İÇERİSİNDEYİZ"Süper Lig'i tanıdığını kaydeden Lima, "Ligi tanıyorum, uzun yıllardır birlikte top oynadığım arkadaşlarım oldu burada. Dolayısıyla çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Usta oyunculara sahip takımlar ve çekişmeli bir lig olarak adlandırabilirim. Burada iyi bir sezon hazırlığı içerisindeyiz ve benim de buradaki amacım takıma faydalı olmak" diye konuştu."AYKUT KOCAMAN BÜYÜK BİR ANTRENÖR KESİNLİKLE, BÜYÜK BİR LİDER"Teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili değerlendirmede bulunan deneyimli oyuncu, "Büyük bir antrenör kesinlikle, büyük bir lider. Fenerbahçe'de hocalık yaptığı dönemlerden de tanıyorum. Şampiyon yapmıştı ve Türkiye'de zaten birçok oyuncunun da çalışmak istediği antrenör. Ben de kendisinin liderliği öncülüğünde çok süre alarak, takımın başarısı anlamında birlikte hareket edeceğiz" şeklinde konuştu."TÜRKİYE İLE AVRUPA LİGLERİ ARASINDA ÇOK BENZERLİK VAR"Lima, Türkiye ligi ile oynadığı diğer ligleri kıyaslayarak şunları ifade etti: "Brezilya'yı ele alacak olursak bireysel olarak çok teknik oyunculara sahip. Oradaki yıllarımı bu şekilde adlandırabilirim. Avrupa'ya geldiğinizde; Fransa'yı ele alırsak, Türkiye ile birçok benzer özelliğe sahip bir futbol iklimine sahip. Oradaki fiziksel ve taktik yönü çok güçlü bir mantalite yönünde devam ediyor futbol. Avrupa'daki o fiziksel ve taktiksel yönü ele aldığınızda Türkiye ile çok benzerlik var. Bana düşen görev ise ortak benzerlikleri takıma aşılayarak, içimde olan gücü yansıtarak başarılı olmak.""TARAFTAR NE KADAR DESTEKLERSE BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLUR"

Koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz sezon statlarda taraftar olmaması ile ilgili yöneltilen soruya ise Lima, "Açıkçası taraftarsız futbolun pek tadı tuzu yok. Dolayısıyla taraftar ne kadar statta çok olup bizi destekleyerek itici güç olursa bizim için daha iyi olur. Seyir zevki anlamında da hem futbolcular hem de futbolun bileşenleri için çok daha olumlu olur. Geçen sene maalesef koronavirüsün verdiği şartlardan dolayı bu fırsatımız yoktu ancak bu sene o fırsatımız var" diye cevap verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın