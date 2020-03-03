Başakşehirli kadınların duaları İdlib şehitleri için

03.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:55

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) tarafından düzenlenen programda İdlib şehitleri için dualar okundu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda Genç BAKMER korosu da ilahiler seslendirildi.



Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen program İstiklal Marşı ve şehitler için saygı duruşuyla başladı. Genç BAKMER üyelerinin Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından söz alan Vaize Fatma Aydın, şehitlerin şahit olan, hazır olan ve Allah'ın nimetlerini görenler olduğunu ifade etti.



"Bize düşen onları layıkıyla anmak"



Şehitleri gülümseyerek Allah-u Teala'ya doğru yürüyenler olarak tanımlayan Aydın, "Onlar bizim çocuklarımız babasız kalmasın diye kendi çocuklarını babasız bırakanlardır. Bir millet düşünün ki; ölümden korkmuyor, ölümü korkutuyor. Bize bu vatanı emanet edenler, canlarını vererek görevlerini yerine getirdiler. Bize de onları layıkıyla anmak düşüyor" dedi.



"Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır"



Şehitliğin asla acınacak bir mertebe olmadığına dikkat çeken Vaize Fatma Aydın, "Yeryüzündeki herhangi bir kara parçası vatan değildir. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Oranın vatan olması için canını, malını hiçe sayan Seyit Onbaşılar, Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler olması gerekiyor. Rabbim bizi vatansız bırakmasın çünkü bizim gidecek yerimiz yok. Şehitlerimizin mirasını devralmak için çocuklarımıza vatan sevgisini aşılayacağız. Bu vatanı imar edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde yaşayıp hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bizler hepimiz Türkiye'yiz ve bu ülke bizim" diye konuştu.



Program, Genç BAKMER korosunun seslendirdiği ilahilerin ardından İdlib şehitleri başta olmak üzere tüm şüheda için okunan dualarla son buldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA