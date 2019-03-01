Başakşehirli İş Adamından Şehit Ailelerine Ücretsiz Hizmet

Başakşehir'de üç farklı sektörde faaliyet gösteren işletme sahibi Özcan Akkaya, başlattığı uygulama kapsamında yaklaşık 1 yıldır şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor.

Başakşehir'de üç farklı sektörde faaliyetlerde bulunan 50 yaşındaki Özcan Akkaya, yaklaşık bir yıldır tüm iş yerlerinde şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor. 16 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra 8 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Özcan Akkaya, Kayaşehir'de açtığı gayrimenkul, çiğ köfte dükkanı ve iki berber salonunda şehit ailelerine tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor.

"Tek amacımız genel olarak Türkiye'de yayılması"

Akkaya, şehit ailelerine yönelik ücretsiz hizmet anlayışının geçici bir kampanya ya da bir çeşit reklam olmadığını belirterek, "Kayaşehir'de faaliyette olan 5 tane iş yerimiz var. Bu iş yerlerinde şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyoruz. Bunu bir borç bilerek Türkiye'de yayılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Gayrimenkul, berber, çiğ köfte sektörlerinde çalışıyoruz. Bu sektörlerde şehit ailelerine öncelik veriyoruz. Şehit ailelerinin tek olmadıklarını hissetmelerini, yanlarında olduğumuzu belli etmek amacıyla girdik. Onlar da bu destekten memnun kalıyorlar. Tek amacımız genel olarak Türkiye'de yayılması. Tek olmadıklarını, yalnız olmadıklarını hissetmeleridir" dedi.

"Vefa borcumuzu ödemeyi amaçladık"

Berber dükkanlarından birisinde çalışan Yusuf Çağlar Şahin, "Biz burada böyle bir uygulama başlattık şehit ailelerinin faydalanması için. Bu aileler faydalanmak isterse kapımız onlara her zaman sonsuz açıktır. Biz bu uygulamayı başlatırken şehit ailelerinin acılarına bir nebze de olsa ortak olmayı, vefa borcumuzu ödemeyi amaçladık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA