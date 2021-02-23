Başakşehirli" ile 7 gün 24 saat kargo hizmeti

Başakşehir Belediyesi, artan e-ticaret alışverişlerinde temassız kargo ve evde bulunamayan Başakşehirliler için "Kargopark – Başakşehirli" projesini hayata geçirdi. Talepte bulunan Başakşehirliler, evlerine yakın istasyonlara bırakılan kargoları kendilerine iletilen kod ve şifre ile ücretsiz teslim alabiliyor.

Başakşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını ile artan e-ticaret alışverişlerinde ilçe sakinlerinin temassız kargo ve kargom geldi evde yokum sorunlarına "Kargopark – Başakşehirli" projesi ile çözüm buldu. Kargopark ile yapılan iş birliği neticesinde hayata geçirilen ortak kargo istasyonu projesi ile Başakşehirliler, kargo teslimatı için kendilerine yakın lokasyonları seçebiliyor veya evde olmadıklarında kargolarının bu istasyonlara bırakılmasını talep edebiliyor.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Başakşehirlilerin kargolarına sorunsuz ulaşabilmeleri için belediye sosyal tesislerine ve ilçenin en merkezi konumlarına öncelik verilerek Kargopark Ortak Kargo İstasyonları kuruldu. Bu istasyonlara kargo firması tarafından bırakılan paketler, bildirilen şifre ve kimlik bilgisi veya kargopark uygulaması ile 7 gün 24 saat ücretsiz teslim alınabiliyor. 3 iş günü içerisinde alınmayan kargolar ise ilgili kargo firmasının şubesine götürülüyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 NOKTADA AKTİF

Başakşehir BelediyeSİ Hizmet Binası önünde bulunan Kargopark'a ek olarak; Başakşehir Kent Meydanı, Kayaşehir Fuar ve Sergi Alanı, Bahçeşehir Park Sitesi noktalarına kurulan Kargopark Ortak Kargo İstasyonları aktifleştirilerek Başakşehirlilere hizmet vermeye başladı. Bahçeşehir Sağlık ve Spor Merkezi noktasında ise kurulumu tamamlanan istasyonun yakın bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor. Projenin yaygınlaştırılması için ilçedeki birçok noktada da keşif çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı