Başakşehirli Arda Turan, Uzatma Dakikalarında Hakemi İterek Kırmızı Kart Gördü

Başakşehir ile Sivasspor haftanın açılış maçında 1-1 berabere kalırken bir pozisyona sinirlenen Arda Turan, çılgına döndü.

Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Arda Turan, karşılaşmanın yardımcı hakemini itti ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

HAKEME DE YUMRUĞUNU GÖSTERDİ

Arda, kendisine kırmızı kart gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da oyundan çıkmadan önce yumruğunu gösterdi.