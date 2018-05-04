Başakşehirli Arda Turan, Uzatma Dakikalarında Hakemi İterek Kırmızı Kart Gördü
Başakşehirli Arda Turan, Sivasspor maçının uzatma dakikalarında faul bekledi, istediği karar çıkmayınca yardımcı hakemi itti. Kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Başakşehir ile Sivasspor haftanın açılış maçında 1-1 berabere kalırken bir pozisyona sinirlenen Arda Turan, çılgına döndü.
Karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Arda Turan, karşılaşmanın yardımcı hakemini itti ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
HAKEME DE YUMRUĞUNU GÖSTERDİ
Arda, kendisine kırmızı kart gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya da oyundan çıkmadan önce yumruğunu gösterdi.
YORUMLAR (25)
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Fatih terimin ahını aldın , gazeteci dövdün , milli takımı bıraktım dedin sonra hoca değişince geri vites yaptın,siyasete bulaştın , hamile bıraktığın kız ile apar topar evlendin,ne oldum delisi oldun, bunları yaparken adamliktan bahsettin ve şimdide hakeme şiddet gösterdin .. bu adamı koruyanin futbolun dan değil adamligindan şüphe ederimCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Tam sana uygun bir hareket emre ile cok uyumlu olmussunuz insallah ayrilmazsinizCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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İçimdeki arda sevgisi Emre belezoğlu oldu yekten yektenCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Arda nın normal hareketlerinden .... Bu hakemler şaşırmış mı ne....Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Adam ol diyecem ama olamazsinki.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır