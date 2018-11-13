Başakşehir, Zambiyalı Forvet Lameck Banda'yı İstanbul'a Getirdi

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U20 Milli Takımının golcüsü Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a getirdi.

Başakşehir, Zambiyalı Forvet Lameck Banda'yı İstanbul'a Getirdi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Zambiya U20 Milli Takımının forvet oyuncusu Lameck Banda'yı denemek için İstanbul'a davet etti. 17 yaşındaki oyuncu Zambiya Süper Ligi takımlarından ZESCO United forması giyiyor. Lameck Banda'na transfermarkt verilerine göre sağ açık pozisyonunda görev yapıyor.

BU SEZON 5 MAÇTA FORMA GİYDİ

Zambiyalı oyuncu aynı zamanda sol açık ve forvet mevkilerinde de oynayabilir. Oyuncunun asıl mevkisi sağ açık. Genç oyuncu ocak ayında ZESCO takımına transfer olmuştu. Banda'na bu sezon 5 maçta forma giydi. Lameck Banda'na yarın İstanbul Başakşehir ile denemelere başlayacak.

Kaynak: Skorer

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