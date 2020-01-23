Başakşehir Youtube Akademi'nin ilk öğrencileri belli oldu

23.01.2020 17:39 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:40

Türkiye'nin ilk ve tek YouTube akademisinde eğitim alacak ilk YouTuber adayları belli oldu. Başakşehir Belediyesi YouTube Akademi'de yapılan mülakatların ardından 2 aylık eğitim programına katılacak 41 isim belirlendi. Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu akademilerine Ağrı'dan bile başvurular yapıldığını söyleyerek "Gençlerimize ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"Başakşehir YouTuber'ını arıyor" reklamlarıyla büyük ilgi uyandıran Başakşehir Youtube Akademi'de, iki hafta süren mülakatlar tamamlandı. Türkiye genelinden binden fazla başvurunun arasından uygun görülen 210 YouTuber adayı ile yüz yüze görüşüldü. 14-25 yaş arasındaki YouTuber adayları, mülakatlarda YouTube Akademi'den beklentileri ve video içerikleri gibi pek çok konunda düşüncelerini paylaştı. Geleceğe dair planlarını da anlatan adayların mülakatlardaki heyecanı görülmeye değerdi. YouTube Akademi'nin kendileri için bulunmaz bir fırsat olduğu görüşünde birleşen gençler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na özellikle teşekkür etti.

YOUTUBE AKADEMİ BEKLENTİLERİN ÜSTÜNDE

YouTuber adayları, mülakatın ardından gezdikleri Başakşehir YouTube Akademi'ye hayran kaldılar. Yalıtımlı stüdyoları tek tek dolaşan gençler, son teknoloji ürünü video çekim ekipmanlarının yanı sıra YouTube Akademi'nin teknik altyapısının beklediklerinin üstünde olduğunu söylediler.

41 ASİL, 9 YEDEK YOUTUBER ADAYI BELİRLENDİ

Mülakatların ardından yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin ilk ve tek YouTube akademisinde eğitim almaya hak kazanan ilk YouTuber adayları belli oldu. 210 kişi arasından 41 asil, 9 yedek aday belirlendi. Çoğunluğu erkeklerden oluşan 41 isim, Başakşehir YouTube Akademi'de eğitim programına katılacak.

YOUTUBER ADAYLARINA 2 AYLIK EĞİTİM

8 Şubat Cumartesi günü başlaması planlanan 2 aylık eğitimde adaylara, içerik oluşturma, çekim ve kurgunun yanı sıra telif ve kurallar hakkında da teorik ve uygulamalı dersler verilecek. Çekim için gerekli kamera, mikrofon ve ışık ekipmanlarının bulunduğu akademide, kursiyerler tüm ayrıntılar konusunda bilgilendirilecek.

BAŞKAN KARTOĞLU: AĞRI'DAN BİLE BAŞVURU YAPAN GENÇLERİMİZ OLDU

Youtube'ın internet kullanan gençler arasında en çok ilgi gören platformlardan biri olduğunu hatırlatan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Temel amacı tarih, bilim, kültür-sanat ve eğlence alanlarına yönelik doğru içerik üretilmesine destek sağlamak olan YouTube Akademi'de, 14-25 yaş arasındaki YouTuber adaylarımıza temel seviyede eğitimler vereceğiz. Gençlerimize ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Başakşehirli gençler için yola çıkmıştık ama İstanbul'un diğer ilçelerinden hatta Ağrı'dan bile başvuru yapan gençlerimiz oldu" dedi.

Kaynak: DHA