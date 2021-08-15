Başakşehir yine mağlubiyetle başladı
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Başakşehir yine mağlubiyetle başladı

Başakşehir yine mağlubiyetle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2021-2022 sezonuna da mağlubiyetle başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Alanyaspor'a 1-0 yenilen Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2021-2022 sezonuna da mağlubiyetle başladı.

Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Turuncu-lacivertliler, 12. dakikada Borja'nın attığı golle rakibine 1-0 yenildi. Böylelikle turuncu-lacivertli ekip, 2021-2022 sezonuna mağlubiyetle başlamış oldu. Başakşehir, geçtiğimiz sezona da deplasmandaki 2-0'lık Hatayspor yenilgisiyle start vermişti.

M.Başakşehir, 2020-2021 sezonunda da Alanyaspor'a iki maçta 4 puan kaybetmişti. Deplasmanda 3-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi, evinden ise golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir yine mağlubiyetle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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