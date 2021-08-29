Başakşehir yine aynı senaryoyu yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir yine aynı senaryoyu yaşıyor

Başakşehir yine aynı senaryoyu yaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de geride kalan 3 haftayı puan alamadan tamamladı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de geride kalan 3 haftayı puan alamadan tamamladı. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da söz konusu süreci puanla tanışamadan kapamıştı. Başakşehir, ligin 4. haftasında yine 2020-2021 sezonunda olduğu gibi Göztepe ile karşılaşacak.

Başakşehir, Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna adeta kabus gibi başladı. Turuncu-lacivertliler, ligin geride kalan 3 haftasında henüz hanesine puan yazdıramadı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor'a 1-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, ardından deplasmanda da Konyaspor'a 2-1 yenildi. Aykut Kocaman'ın takımı, milli takım arasından önce oynadığı son karşılaşmada ise Fatih Terim Stadı'nda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Geçtiğimiz sezonu tekrarladı

Medipol Başakşehir, bu sezon olduğu gibi 2020-2021 sezonuna da 3'te 0 yaparak başlamıştı. Yine puanı bulunmayan Başakşehir, geride kalan sezonda sırasıyla Hatayspor, Galatasaray ve Karagümrük'e 2-0'lık skorlarla kaybetmişti. Turuncu-lacivertli ekip, içinde bulunduğumuz dönemde farklı olarak 2 gol daha az yedi ve rakip fileleri 1 defa havalandırabildi.

M.Başakşehir, ligin 4. haftasında 2020-2021 sezonunda olduğu gibi Göztepe ile mücadele edecek. Söz konusu karşılaşma golsüz beraberlikle sona ermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yollar ayrıldı
Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın 'Bir şeyler ters gidiyor' sözü dalga konusu oldu
Takımı 3'te 0 yapan Aykut Kocaman'ın "Bir şeyler ters gidiyor" sözü dalga konusu oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Murat Boz Sibel Can Mesut Akusta Deniz Akkaya
Spor Muslera Cristiano Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başakşehir yine aynı senaryoyu yaşıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 14:16:41. #1.16#

title