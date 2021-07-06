Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenmana izinli olan Mert Günok, Nacer Chadli ve Tolga Ciğerci'nin katılmadığı ifade edildi. Sakatlığı bulunan Enzo Crivelli ile Youssouf Ndayishimiye'nin de idmanda yer almadığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah saatlerinde kamp için Bolu'ya gidecek. Turuncu-lacivertliler, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına saat 18.00'de Gerede'de yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Burak Özçivit Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 21:15:30. #1.16#

title