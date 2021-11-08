Başakşehir Yeni Medya ve Radyo Akademi'de mezuniyet heyecanı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Başakşehir Radyo Akademi'de mezuniyet heyecanı yaşandı. Alanında uzman kadrolardan eğitim alan 36 kursiyer, sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı.

Türkiye'nin ilk YouTube merkezi olan Başakşehir Yeni Medya Akademi ve Başakşehir Radyo Akademi'de bir eğitim dönemi daha tamamlandı. Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ndeki modern stüdyolar ve sınıflarda eğitim gören kursiyerler mezuniyet heyecanı yaşadı. Başakşehir Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde düzenlenen sertifika töreninde kursiyerlerin mezuniyet heyecanına ortak olan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir Radyo Akademi'de 5. dönem, Yeni Medya Akademi'de 4. dönemi geride bıraktık. Akademilerimizde eğitim alan her bir kursiyerimiz bizler için büyük bir öneme sahip. Sizler artık bizim ailemizin bir parçasısınız. Bizler de ailemiz için üretiyor, ailemizin büyümesi için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

"YENİ OKULLARIMIZ YOLDA"

Gençlere hayallerinin peşinde koşmaları çağrısında bulunan Başkan Kartoğlu, "Mutlaka bir hedefiniz olsun ve hedeflerinizin peşinden koşun. Tabii ki akademilerimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Sinema Okulu ve Dublaj Okulu'muzda da sona yaklaştık. Kısa süre içerisinde duyurusunu yapmış olacağız. Mutlaka bu okullarımıza da katılarak kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sertifika törenine geçildi. Sahneye çağrılan kursiyerlere mezuniyet sertifikaları Başkan Yasin Kartoğlu tarafından verildi.

(İHA)