Başakşehir 'yaşam mücadelesi'ni kazandı
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Başakşehir 'yaşam mücadelesi'ni kazandı

Başakşehir 'yaşam mücadelesi'ni kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda DG Sivasspor'la golsüz berabere kalarak puanını 44 yapan Medipol Başakşehir, bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda DG Sivasspor'la golsüz berabere kalarak puanını 44 yapan Medipol Başakşehir, bitime iki hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın 'yaşam mücadelesi' olarak adlandırdığı bu süreci kazanmasını bildi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladığı Süper Lig'de bu sezon adeta kabusu yaşayan Başakşehir, tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen lige tutunmayı başardı. Dün akşam konuk olduğu Sivasspor'dan golsüz beraberlik sonucu 1 puan alarak İstanbul'a dönen turuncu-lacivertli ekip, 44 puana ulaştı ve MKE Ankaragücü'nün de Fenerbahçe'ye mağlup olmasıyla kümede kalmayı başardı.

Son 5 hafta ligde tuttu

Başakşehir'in düşme korkusunun sona ermesinde ise ligde son 5 maçta ortaya koyduğu olumlu performans etkili oldu. 36. haftada dış sahada Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen M.Başakşehir, bir sonraki hafta evinde Alanyaspor'la golsüz berabere kalmış ve 37. haftayı düşme hattının 1 puan yukarısında yani ateş çemberinin tam içinde tamamlamıştı. Turuncu-lacivertli ekip, 38 ve 39. haftalarda ise Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tabiriyle 'yaşam mücadelesi' vereceği müsabakalara çıktı. Potadaki direkt rakibi BB Erzurumspor'a konuk olan Başakşehir, 1-0 geriye düştü karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Bir sonraki hafta ise yine alt sıraları yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü'yle oynayan İstanbul temsilcisi, rakibinin 1-0 öne geçmesine rağmen tekrar önemli bir geri dönüşe imza atarak 2-1 galip geldi. Sezonun en kritik iki mücadelesinde hata yapmayan Kocaman'ın takımı, dün de Sivasspor'ta 1 puanı cebine koyan Başakşehir'in düşme kabusu sona erdi.

Medipol Başakşehir, son iki haftada sahasında Kaysersipor, deplasmanda da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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