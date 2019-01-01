Başakşehir Yarın Toplanıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına yarın İstanbul'da toplanarak başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 35 puanla zirvede tamamlayan Medipol Başakşehir'de 10 günlük izin sona eriyor. Turuncu-lacivertliler, yarın İstanbul'da toplanarak sezonun ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Başakşehir, çalışmalarının ikinci etabı için ise 5 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gidecek ve 15 Ocak Salı gününe kadar burada kamp yapacak. Abdullah Avcı'nın takımı, Antalya'da 9 Ocak Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi Kukesi, 11 Ocak Cuma günü de Hollanda'nın ADO Den Haag takımıyla hazırlık maçı oynayacak. Medipol Başakşehir, 15, 16 veya 17 Ocak'ta Spor Toto 1. Lig temsilcisi Hatayspor ile Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek.

(İHA)

Kaynak: İHA