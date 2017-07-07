Başakşehir Yarın Slovenya Yolcusu





Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'i 2'inci sırada bitiren ve Şampiyonlar Lig'inde ön eleme oynama hakkı kazanan Başakşehir Futbol takımı yarın yeni sezon çalışmalarına devam etmek için Slovenya'ya hareket edecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Slovenya kampında tüm eksikliklerin giderilerek, yeni sezona hazır olarak başlayacaklarını söyledi. - İstanbul