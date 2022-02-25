Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek - Haberler
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Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

AA, Hilmi Sever - Spor
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Başakşehir, yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Son dört maçını kazanan turuncu-lacivertli ekip, haftaya 46 puanla 3. sırada girdi. Son maçında Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Fatih Karagümrük ise 36 puanla 11. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren kaptan Mahmut Tekdemir, takımındaki yerini alamayacak.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.

AA / Hilmi Sever - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Spor, Haberler

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