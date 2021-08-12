Başakşehir yangın! Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın mı çıktı? 12 Ağustos Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın mı var?

Son dakika gelen haberlere göre Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın meydana geldi. Ülkemizin farklı noktalarında yangınlar devam ediyor. Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yangınların devam ettiği bölgelerde havadan ve karadan söndürme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin 2. haftasında yangınlar devam ediyor. 12 Ağustos Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın mı var?

Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın mı var? Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın var mı? İstanbul Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın mı çıktı? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Türkiye'de geçen hafta pek çok farklı noktada başlayan ve henüz tamamen kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelede ikinci haftadayız. Peki, Başakşehir Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın mı çıktı? Yangın söndürüldü mü?

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Başakşehir Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı.

Başakşehir Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

BAŞAKŞEHİR AYAKKABICILAR SİTESİ NEREDE?

Aymakoop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almaktadır.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi. İstanbul'da özellikle Fatih, Eminönü, Kâğıthane ve Haliç çevresine yayılan ve çıkardıkları atık, duman, gürültü vb. ile insan sağlığına zararlı unsurlarla çevreyi kirleten, bu suretle kent ve kent insanına zarar veren, ayrıca şehircilik açısından olumsuz bir durum ortaya çıkaran küçük ve orta boy sanayi işletmelerini, meskun alanlar dışında şehircilik ilkelerine uygun ve her türlü altyapısı hazırlanmış alanlarda toplayarak, çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla İkitelli'de 1981 yılında kurulan organize sanayi bölgesi.