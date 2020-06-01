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Başakşehir, yağmur altında çalıştı

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir, yağmur altında çalıştı
01.06.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:45

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yoğun yağmur yağışı altında dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: DHA

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