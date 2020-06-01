Başakşehir, yağmur altında çalıştı Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yoğun yağmur yağışı altında dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 oyunla devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA