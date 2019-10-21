Başakşehir-Wolfsberger maçını Irfan Peljto yönetecek

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger oynayacağı karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak.

21.10.2019 12:16
Başakşehir-Wolfsberger maçını Irfan Peljto yönetecek

UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Medipol Başakşehir'in sahasında Wolfsberger oynayacağı karşılaşmada Irfan Peljto düdük çalacak.


M.Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 19.55'te Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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