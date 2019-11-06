Başakşehir, Wolfsberger deplasmanında

06.11.2019 11:35 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:35

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Avusturya deplasmanda, Wolfsberger konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü haftasında Başakşehir, yarın Wolfsberger deplasmanına çıkacak. Liebenauer Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Grupta oynadığı 3 maçta 4 puan alarak averajla ikinci sırada yer alan turuncu - lacivertliler, Avusturya ekibiyle evinde oynadığı ilk mücadeleyi 1-0 kazanmış ve Avrupa kupalarında tam 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşamıştı.

TEK 3 PUANIN SAHİBİ

İstanbul temsilcisi, kendisiyle birlikte 2019-2020 sezonunda Türkiye'yi Avrupa'da grup aşamasında temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor arasında hanesine tek 3 puan yazdıran ekip konumunda bulunuyor. Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray, şu ana kadar 1 beraberlik, 2 yenilgi alırken, Avrupa Ligi C Grubu'nda bulunan Trabzonspor da sarı-kırmızılılarla aynı istatistiklere sahip.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş ise 3 müsabaka da rakiplerine boyun eğdi.

İRFAN CAN EKSİK

Başakşehir'de sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen İrfan Can Kahveci, yarınki maçta forma giyemeyecek. Başarılı futbolcunun en az iki hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA