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Başakşehir, Visca'sız kazanamıyor

Başakşehir, Visca'sız kazanamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Edin Visca takımdan ayrıldıktan sonra çıktığı 3 maçta tam 8 puan kaybetti ve galibiyet alamadı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir, Edin Visca takımdan ayrıldıktan sonra çıktığı 3 maçta tam 8 puan kaybetti ve galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Emre Belözoğlu yönetimindeki üst üste ikinci yenilgisini aldı.

İstanbul temsilcisi, ayrıca Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'yı da fazlasıyla arıyor. Başakşehir, Bosna-Hersekli oyuncu takımdan ayrıldıktan sonra oynadığı 3 müsabakada tam 8 puan kaybetti. Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kayserispor'a 1-0 kaybetmişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Göztepe, Spor, Haber

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