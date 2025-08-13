Başakşehir Viking maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Başakşehir Viking golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Başakşehir Viking kaç kaç? Başakşehir Viking canlı maç anlatımı ve Başakşehir Viking kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir Viking maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI CANLI İZLE

Başakşehir Viking maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir Viking maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başladı.

BAŞAKŞEHİR VİKİNG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir Viking maçı İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor.