BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Başakşehir Veri Laboratuvarı hizmete açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Başak Mahallesi'ndeki açılış programında yaptığı konuşmada, verinin, teknoloji dünyasının olmazsa olmaz noktası olduğunu belirterek bu alandaki çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, laboratuvarın veri ve yapay zeka alanında kurumların, öğrencilerin ve ilgili uzmanların, iş birliği yapması, makine öğrenme alanında çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla kurulduğunu anlattı.

Veri merkezi sayesinde girişimcileri destekleyeceklerini ifade eden İmamoğlu, "Açık veriler, şehrin sorunlarını çözmeye, şeffaflığı arttırmaya, yerel yönetimin vatandaşla olan ilişkisini güçlendirmeye dönük de önemli bir yöntem. Bu yönüyle sürecimizi daha da güçlendireceğine inandığımız bir veri merkezinin, bir veri laboratuvarının oluşturulması da bu yolculukta önemli adımlardan bir diğeri haline gelecek." şeklinde konuştu.

Veri laboratuvarı

Merkezde, "Yapay Zeka ve Uygulamaları", "Veri Bilimi ve Mühendisliği Programları", "Coğrafi Bilgi Bilimi Programı", "Büyük Veri Teknolojileri Programı", "İş Analitiği Programı" ve "Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Programı" eğitimleri verilecek.

Veri laboratuvarının bileşenleri arasında "Büyük Veri Depolama ve İşleme", "Gerçek Zamanlı Besleme", "Veri Görselleştirme", "BI, Raporlama ve Görselleştirme", "Analitik", "ETL/ELT Veri Entegrasyonu", "Veri Keşfi" ve "Veri Yönetimi" yer alacak.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri

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