Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
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Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU

Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Başakşehir ve Küçükçekmece'de sahte parfüm imalatı yapılan 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 bin adet dolu şişe, 2 ton alkol, parfüm üretiminde kullanılan esans ve renkli sıvı ele geçirildi.

Başakşehir ve Küçükçekmece'de sahte parfüm imalatı yapılan 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 bin adet dolu şişe, 2 ton alkol, parfüm üretiminde kullanılan esans ve renkli sıvı ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir'de bulunan 8 farklı adreste sahte parfüm üretildiği bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5 bin adet dolu parfüm şişesi, 2 ton alkol, parfüm üretiminde kullanılan esans ve renkli sıvı ele geçirildi. Polis ekiplerinin adreslerdeki incelemeleri devam ediyor.

ÜNLÜ PARFÜM MARKASININ OLMAYAN ÜRÜNÜNÜ VARMIŞ GİBİ SATACAKLARDI

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, ürettikleri bir ürünü, ünlü bir parfüm markasına aitmiş gibi sattıkları belirlendi. Polis ekipleri, markanın da avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerde firmanın böyle bir modeli olmadığını tespit ettiği öğrenildi.

SAHTE BARKOD ÜRETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca bazı parfüm şişelerinin üzerinde sahte barkodlar olduğu belirlendi. Parfüm şişelerinin üzerindeki barkodlara yapılan incelemelerde, şüphelilerin bu şişeleri orijinal ürün olarak satmaya çalıştıkları tespit edildi.

Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU
Son dakika: BAŞAKŞEHİR VE KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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