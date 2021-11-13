Başakşehir, Türkiye'ye kitap köprüleri kuruyor

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul Başakşehir Belediyesi, kitap okumayan çocuk kalmaması için başlatılan Başakşehir'den Tüm Türkiye'ye Kitap Köprüsü projesi ile hayatlara dokunmaya devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 42 ildeki 73 okula 30 binden fazla kitap ulaştırıldı.

Başakşehir Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanında kitap köprüleri kurmaya devam ediyor. "Destek ol, tüm Türkiye okusun" sloganıyla 2018 yılında başlatılan Başakşehir'den Tüm Türkiye'ye Kitap Köprüsü projesi, çığ gibi büyüyor. Dünya Çocuk Kitapları Haftası kapsamında minik gönüllülerle bir araya gelen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, proje hakkında önemli bilgiler verdi. Çocuklar için anlamlı bir kampanyaya imza attıklarını belirten Başkan Kartoğlu, "Kitap okumayan çocuk kalmasın diye, Türkiye'nin her noktasına kitap köprüsü kuruyoruz" dedi.

73 okula 30 binden fazla kitap gönderildi

"Destek ol, tüm Türkiye okusun" sloganıyla 2018 yılında yola çıktıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Başakşehir'imizden, ülkemizin her noktasına ulaşan kitap köprülerini inşa etmeye başladık. Bizim için çok değerli olan bu projede, en büyük destekçimiz kitap gönüllülerimiz oldu. Yapılan kitap bağışları ile bugüne kadar 42 ilde, 73 okula 30 binden fazla kitap gönderdik." diye konuştu.

2022 yılında 50 bin kitap bağışı hedefleniyor

Bağışlanacak bir kitap ile bir çocuğun hayatının değişebileceğine dikkat çeken Başkan Yasin Kartoğlu, 2022 yılı içerisinde en az 50 bin kitap bağışı yaparak, yeni kitap köprüleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Bir kitabın bile çok değerli olduğunun altını çizen Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bağışlayacağınız bir kitap, bir çocuğumuzun hayatını değiştirebilir. Okul kütüphanelerimizi daha da zenginleştirmek, ülkemizi geleceğe taşıyacak bilgili ve erdemli nesilleri yetiştirmek için gelin hep birlikte olalım." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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