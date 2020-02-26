Başakşehir tur için sahaya çıkacak

26.02.2020 12:05 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:05

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında yarın Sporting Lizbon'u konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, 3-1 mağlup olduğu ilk karşılaşmanın rövanşını alarak Son 16'ya ismini yazdırabilme mücadelesi verecek.



UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Başakşehir, yarın Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Antonio Mateu Lahoz yönetecek.



Borussia Mönchengladbach, Roma ve Wolfsberger'in yer aldığı J Grubu'nu 10 puanla lider bitirerek tarihinde ilk defa bir üst tura yükselen turuncu-lacivertliler, aynı zamanda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olarak da dikkat çekiyor.



Avrupa kupalarındaki 28. maçına çıkacak



Başakşehir, Sporting Lizbon mücadelesiyle birlikte Avrupa sahnesindeki 28. maçına çıkmış olacak. İstanbul temsilcisi, bugüne kadar oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 27 gol atan M.Başakşehir, kalesinde 41 gole engel olamadı.



Nasıl tur atlar?



İlk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilen Başakşehir, Son 16 Turu'na kalabilmesi için, gol yemeden 2 gol atması veya kalesinde gol görmesi halinde ise üç farklı galip gelmesi gerekiyor.



Turuncu - lacivertlilerin maçı 3-1 kazanması halinde ise müsabakaların uzatma bölümleri oynanacak.



Crivelli kart cezalısı



Başakşehir'de bu önemli mücadele öncesi tek eksik bulunuyor. Enzo Crivelli, kart cezalısı olduğu için Sporting'e karşı forma giyemeyecek. Rakip takımda da Luis Neto, kart cezası sebebiyle yarın akşam sahadaki yerini alamayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA