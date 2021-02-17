Başakşehir-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü oynanacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever