Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak?
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Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak?

26.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:46
Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak?

Süper kupa finalinde geri sayım başladı. Türkiye Kupası kazananı ve Süper Lig şampiyonun karşı karşıya geleceği maçta heyecan durakta. Futbol severlerin beklediği Süper Kupa karşılaşması, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak? merak ediliyor.

TFF Süper Kupa heyecanında Başakşehir - Trabzonspor maçı tarihleri belli oldu. Türkiye'nin heyecanla beklediği ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönetiminde olacak olan Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı detaylarda!

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'de futbol heyecanı süper Kupa finaliyle doruklara ulaştı. Süper Kupa'da Başakşehir ve Trabzonspor maçı karşılaşması, İstanbul'daAtatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek. TFF Süper Kupa Başakşehir ve Trabzonspor maçı, A Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Digiturk 88, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71, D-Smart 80,Kablo TV 142, Tivibu 381, Şifresiz 4A veA Spor Web üzerinden izlenebilecek.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

27 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek olan TFF Süper Kupa Başakşehir ve Trabzonspor maçı, 20:45'de başlayacak.

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