Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı - Haberler Spor
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Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı

AA, Ercan Doğan - Spor
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Başakşehir, Toure ile Bangoura'yı Jammerbugt'a kiraladı

Medipol Başakşehir, kadrosunda bulunan Alya Toure ile Sekou Tidiany Bangoura'yı Danimarka ekiplerinden Jammerbugt'a kiraladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, kadrosunda bulunan Alya Toure ile Sekou Tidiany Bangoura'yı Danimarka ekiplerinden Jammerbugt'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Alya Toure ve Sekou Tidiany Bangoura, 2022-2023 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Danimarka 1. Lig ekiplerinden Jammerbugt forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve iki futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni eder, Alya Toure ve Bangoura'ya yeni kulüplerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Ercan Doğan - Spor

Başakşehir, Danimarka, Spor, Haber

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