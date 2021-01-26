Başakşehir, TFF Süper Kupa maçına hazır
26.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:14
Medipol Başakşehir, yarın Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Medipol Başakşehir, yarın Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, yapılan çift kale maçın ardından duran top çalışmasıyla sona erdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı yarın 20.45'te başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük