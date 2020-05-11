BAŞAKŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA 'MAKAS' KAZASI

Kazada iki araç ters döndü.

Kazada iki araç ters döndü.

-Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.

Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL, (DHA)

Başakşehir TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerlediği iddia edilen araç, önce emniyet şeridindeki arıza nedeniyle duran otomobile ardından da yolda seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza da iki araç test dönerken, emniyet şeridindeki araçta maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücülerden biri hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kullandığı 39 EY 3453 plakalı otomobili arızalan sürücü İlhan Akkaya otomobilini emniyet şeridine park etti. Bu sırada otomobiliyle makas atarak ilerlediği öne sürülen 34 SF 4222 plakalı araç sürücüsü Mehmet Doğan önce park halindeki otomobile ardından seyir halindeki bir başka otomobile daha çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil ters döndü. Emniyet şeridindeki araçta ise hafif çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada bir sürücü hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Kaynak: DHA