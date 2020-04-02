Başakşehir TEM'de servis aracı ile kamyonet çarpıştı BAŞAKŞEHİR, TEM Otoyolu'nda içinde servis aracıyla kamyonetin çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı.

BAŞAKŞEHİR, TEM Otoyolu'nda içinde servis aracıyla kamyonetin çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yol bir süre kapatılırken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 18.00 sıralarında TEM Mahmutbey gişeler mevki Edirne istikametinde meydana geldi. O. P. yönetimindeki 34 LAE 513 plakalı servis minibüsü ile aynı istikamette giden M. Y. yönetimindeki 34 BCK 208 plakalı kamyonete çarpıştı. Servis aracı çarpışmanın şiddetiyle refüjdeki bariyerlere savruldu. Sürücü O.P. minibüs içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri servis aracının sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik bir süre tamamen durdu. Kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA