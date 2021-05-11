Başakşehir TEM'de kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
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Başakşehir TEM'de kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı

Başakşehir TEM'de kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu'nda kamyonetin çarptığı, motosiklet sürücüsü bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BAŞAKŞEHİR TEM Otoyolu'nda kamyonetin çarptığı, motosiklet sürücüsü bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Kaza saat 09.00 sıralarında Başakşehir TEM Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Mahmutbey gişeleri istikametine ilerleyen 41 AL 284 plakalı Metin Tarhan yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeritten en sağ şeride doğru yöneldi. Kamyonet, o sırada sağ şeritten giden 06 EZ 3439 plakalı Evrim İmir yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Evrim İmir bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, bacağından yaralı İmir'i ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde kısa süreli yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.  


- İstanbul
Başakşehir TEM'de kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
Başakşehir TEM'de kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı
Başakşehir TEM'de kamyonetin çarptığı motosikletli yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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