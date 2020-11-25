Başakşehir teknolojinin zirvesine ev sahipliği yaptı
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Başakşehir teknolojinin zirvesine ev sahipliği yaptı

25.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:39
Başakşehir teknolojinin zirvesine ev sahipliği yaptı

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi 2020 başladı.

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi 2020 başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Dünyada 'akıllı şehircilik' kavramının yeni yeni konuşulduğu yıllarda biz, konuşmakla kalmadık, uygulamalarımız ve projelerimizle 'akıllı şehircilik' kavramını hayata geçirmeyi başardık" dedi.

Başakşehir'in ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi 2020 başladı. Başakşehir Living Lab ve İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin işbirliğinde çevrimiçi gerçekleştirilen zirve ile kamu kurumları, özel sektör ve finans kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, Living Lab'ler için yeni modeller ortaya konulması amaçlanıyor.

"Hepimiz aynı gemideyiz"

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Zirvenin açılışında katılımcılara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bölgesel Living Lab Zirvesi'nin, tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Gönül isterdi ki geçen yıllardaki gibi bir arada olalım. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle zirvemizi, bu yıl çevrimiçi düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl sizleri Başakşehir'de misafir edebiliriz. Korana virüs salgınına karşı verdiğimiz mücadele bize şunu gösterdi; hepimiz aynı gemideyiz ve gelecek için ele ele vermemiz gerekiyor. Bu noktada en büyük gücümüz ise hiç şüphesiz ki teknoloji ve inovasyon. Globalleşme ve teknolojik yenilikler, son yüzyılda dünyanın adeta küçük bir köy haline gelmesini sağladı. Gelişmeler ve yenilikler, hepimizin gözleri önünde ve büyük bir hızla gerçekleşiyor" diye konuştu.

"3 temel hedefle yola çıktık"

İnovasyon sürecini toplumsal faydaya çevirmeyi başaran ülkelerin, geleceklerini olumlu yönde değiştirdiğine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Her şeyin 'akıllı' olduğu günümüz dünyasında, yaşadığımız şehirler de artık akıllanıyor. Enlerin ve ilklerin belediyesi Başakşehir Belediyesi olarak, 'akıllı şehir' olma yolunda emin ve kararlı adımlarla ilerliyoruz. 2012 yılında hizmete açtığımız Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi Başakşehir Living Lab, bu yolda bizlere büyük bir güç verdi. Yola çıkarken 3 temel hedefimiz vardı; iletişim teknolojileri, temiz çevre teknolojileri ve temiz enerji" ifadelerini kullandı.

"Konuşmakla kalmadık, hayata geçirdik"

Başakşehir'in hedefleri noktasında 8 yılda önemli mesafeler kat ettiğine dikkat çeken Başkan Kartoğlu, "Dünyada 'akıllı şehircilik' kavramının yeni yeni konuşulduğu yıllarda biz, konuşmakla kalmadık, uygulamalarımız ve projelerimizle 'akıllı şehircilik' kavramını hayata geçirmeyi başardık. Akıllı Yeraltı Çöp Toplama Sistemimiz ile uluslararası arenada iki ödül aldık. 'Sıfır atık, güzel gelecek' projemiz kapsamında Atık Nakit uygulamasını devreye aldık. Şehrin anahtarı olarak tanımladığımız 'Başakşehirli' mobil uygulamamız ile komşularımıza belediyemizin hizmet noktalarına kartsız giriş yapabilme, belediye hizmetlerine de online ulaşım imkanı sağladık" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de Living Lab'lerin sayısı artmalı"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, zirve kapsamında daha sonra "Living Lab'lerin Sayısını ve Etkisini Artırmak" temalı panelde düşüncelerini paylaştı. Teknoloji ve inovasyon merkezi olan Livin Lab'lerin sayısının artması gerektiğine işaret eden Başkan Kartoğlu, "Akıllı şehircilik" kavramını sadece hizmet odaklı görmediklerini dile getirdi.

Başakşehir Espor Merkezi açılıyor

Başakşehir Living Lab ile bugünün ve yarının teknolojisini gençlerin hizmetine sunduklarını belirten Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin ilk Yeni Medya Akademisi'nin ardından, yine bir ilk olacak Başakşehir Espor Merkezi'ni çok yakında hizmete açacağız. Başakşehir Living Lab ile hayatı kolaylaştırıyoruz, yerel yönetimlere örnek oluyoruz, gençlerimize yeni ufuklar açıyoruz. Bu bakımdan teknoloji ve inovasyon merkezi olan Living Lab'ler, geleceğimiz açısından son derece önemli. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Şekib Avdagiç'e teşekkür ediyorum. Temmuz ayında imzaladığımız iş birliği anlaşması ile teknoloji ve inovasyon alanında güçlerimizi birleştirdik. Başakşehir Living Lab ve İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi arasındaki bu birlikteliğin, Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum."

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun ev sahipliği yaptığı Bölgesel Living Lab Zirvesi 2020'ye, Bursa ve Gaziantep belediye başkanları, akademisyenler, AB temsilcileri, ENoLL temsilcileri, girişimcilik ekosistemi paydaşları ve Living Lab uzmanları katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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