Başakşehir, Stefano Okaka'yı renklerine bağladı
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Başakşehir, Stefano Okaka'yı renklerine bağladı

Başakşehir, Stefano Okaka'yı renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 32 yaşındaki İtalyan santrfor Stefano Okaka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giyen 32 yaşındaki İtalyan santrfor Stefano Okaka'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Başakşehir'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka'yı iki yıllığına kadrosuna kattı.İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir. Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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