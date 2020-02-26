Başakşehir, Sporting Lizbon maçına hazır

26.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:48

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın sahasında Sporting Lizbon ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.



Fatih Terim Stadı'nda Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Turuncu-lacivertli oyuncular, antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından idmanın basına kapalı bölümünde ise Sporting Lizbon maçının taktik kurgusu üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA