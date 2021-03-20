Başakşehir Sosyal Tesisleri Kovid - 19 önlemleri kapsamında hizmete başladı
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Başakşehir Sosyal Tesisleri Kovid - 19 önlemleri kapsamında hizmete başladı

20.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:29
Başakşehir Sosyal Tesisleri Kovid - 19 önlemleri kapsamında hizmete başladı

Başakşehir Belediyesi'nin Sular Vadisi ve Şelale Park sosyal tesisleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden hizmete açıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin Sular Vadisi ve Şelale Park sosyal tesisleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden hizmete açıldı.

Sular Vadisi ve Şelale Park Sosyal Tesisleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden kapılarını açtı. Başakşehir'in nezih mekanları arasında yer alan Sular Vadisi ve Şelale Park sosyal tesislerinde özel gün ve iş toplantılarının yapılabileceği VIP salonları da yer alıyor.

ÖNCELİĞİMİZ MİSAFİRLERİMİZİN SAĞLIĞI VE KONFORU

Sular Vadisi ve Şelale Park sosyal tesisleri, iç ve dış mekan olmak üzere 2 bölüme ayrılıyor. Sosyal tesisler misafirlerin rahatı için yeniden tasarlandı, yeni normalleşme önlemleri kapsamında tesis içerisindeki oturma düzeninde de değişikliğe gidildi. Tesisteki masalar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi. Kapasite ise yüzde 50 oranında azaltıldı.

UYGUN FİYATLARLA BİRİNCİ SINIF HİZMET

En kaliteli ürünlerin tercih edildiği tesislerde, birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla dünya mutfağının en seçkin lezzetlerini uygun fiyatlarla misafirlerin beğenisine sunuluyor. Tesislerde çocuk oyun alanları, mescit ve bebek bakım odasının yanı sıra misafirlerin kullanabileceği Wİ-Fİ hizmeti de bulunuyor.


Başakşehir Sosyal Tesisleri Kovid - 19 önlemleri kapsamında hizmete başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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