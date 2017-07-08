Başakşehir Slovenya'ya Gitti

HABER-KAMERA MURAT ÇAKIR-İSTANBUL,DHA)



Yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, bugün yurt dışı kampı için Slovenya'ya gitti. Hazırlıklarını Slovenya'nın Gora kentinde sürdürecek olan turuncu-lacivertli ekip, yurt dışı kampı boyunca hazırlık maçları yapacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı Atatürk Havalimanı'nda DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu, Bir haftadır İstanbul'da çalıştık. Ayın 19'una kadar Slovenya'dayız. 3 tane hazırlık maçı oynayacağız. Oyuncular sağlıklı olarak döndüler.Fiziksel olarak iyi durumdalar. Çalışmalarımız orada devam edecek.14'ünde Şampiyonlar ligi ön elemedeki rakibimiz belli olacak. Daha sonra 26'sında ön eleme maçını oynayacağız.Şu ana kadar iyi gidiyor, umarım aynı şekilde devam eder.