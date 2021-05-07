Başakşehir, Sivasspor maçına hazır
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Başakşehir, Sivasspor maçına hazır

Başakşehir, Sivasspor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 40. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck, Giuliano, Fredrik Gulbrandsen ve Alexandru Epureanu, fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Bu akşam Sivas'a gidecek Medipol Başakşehir, yarın saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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