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Başakşehir, Sivasspor'a hazırlanıyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:56
Başakşehir, Sivasspor'a hazırlanıyor

Medipol , Süper Lig'in 21'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi. Turuncu lacivertli takım, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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