Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor

Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Medipol Başakşehir, son haftaya 45 puanla 15. sırada giriyor. Son 6 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

Ligdeki son maçında deplasmanda Gaziantep'i 5-4 yenen Çaykur Rizespor ise 48 puana sahip.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

Eksikler

Medipol Başakşehir'de ???????sezonu kapatan Giuliano ile tedavileri süren Hasan Ali Kaldırım, Carlos Ponck ve Fredrik Gulbrandsen, kadroda yer almayacak.

İstanbul ekibinde, Junior Fernandes ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Süper Lig'de yarınki maçlarla son düşen ve şampiyon belli oluyor
Galatasaray'da Denizlispor zaferi sonrası futbolcular hep birlikte Florya'da çorba içti
Galatasaray'da Denizlispor zaferi sonrası futbolcular hep birlikte Florya'da çorba içti
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçı öncesi barbekü partisi verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Ali Tandoğan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başakşehir, sezonu Rize deplasmanında kapatıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:15:45. #1.15#

title