Başakşehir sezonu açıyor

Başakşehir sezonu açıyor

Medipol Başakşehir, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.

Başakşehir sezonu açıyor

Medipol Başakşehir, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak. Medipol Başakşehir sezonu açıyor. Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın saat 18.30'da tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Basına açık olarak gerçekleşecek idman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk da soruları yanıtlayacak.
(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et