Başakşehir sezonu açıyor
Medipol Başakşehir, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
Medipol Başakşehir, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla başlayacak.
Medipol Başakşehir sezonu açıyor. Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu hazırlıklarına yarın saat 18.30'da tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Basına açık olarak gerçekleşecek idman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk da soruları yanıtlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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